Вестник Кавказа

В Абхазии на борьбу с пожарами направлен весь личный состав МЧС

Костер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Все сотрудники МЧС Абхазии сегодня заняты в тушении лесных возгораний. Очаги выявлены во всех районах, главная причина пожаров - поджог сухостоя населением.

В Абхазии по всей территории республики пылают локальные возгорания, все сотрудники МЧС задействованы в тушении пожаров.

Ситуация с лесными пожарами в Абхазии сложная, во всех районах имеются очаги возгораний. По оценкам МЧС, главная причина множественных пожаров - человеческий фактор, люди поджигают сухостой.

Спасатели призывают граждан не сжигать сухостой.

Ранее сообщалось, что в районе Сухума огонь подобрался к селу.

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