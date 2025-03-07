В Абхазии на борьбу с пожарами направлен весь личный состав МЧС

Все сотрудники МЧС Абхазии сегодня заняты в тушении лесных возгораний. Очаги выявлены во всех районах, главная причина пожаров - поджог сухостоя населением.

В Абхазии по всей территории республики пылают локальные возгорания, все сотрудники МЧС задействованы в тушении пожаров.

Ситуация с лесными пожарами в Абхазии сложная, во всех районах имеются очаги возгораний. По оценкам МЧС, главная причина множественных пожаров - человеческий фактор, люди поджигают сухостой.

Спасатели призывают граждан не сжигать сухостой.

Ранее сообщалось, что в районе Сухума огонь подобрался к селу.