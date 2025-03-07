Вестник Кавказа

В Абхазии природный пожар угрожает жилым домам

В Абхазии природный пожар угрожает жилым домам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожары на природных территориях участились в Абхазии с прошлой недели. Накануне ситуация осложнилась, в Сухумском районе огонь близко подошел к домам.

В воскресенье вечером в Абхазии выявили возгорание, которое угрожает жилых домам в селе Яштуха.

Глава ПСО по Сухуму и Сухумскому району Темур Квициния поведал, что в населенном пункте огонь приблизился к домам, но ситуация взята под контроль. На месте ЧП заняты три пожарных расчета, 20 спасателей.

По данным МЧС, локальные лесные пожары зафиксированы почти во всех районах Абхазии. Сотрудники МЧС работают в усиленном режиме.

"Общая площадь возгорания существенная. Основная причина – человеческий фактор. Местные жители при расчистке участков поджигают сухостой и не контролируют огонь"

– МЧС Абхазии

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