Двух иностранок будут судить за фотосессию в Турции

В Турции двум путешественницам грозит тюремный срок. Они фотографировались на кладбище одного из местных курортов и играли там в карты.

Уголовное дело в отношении двух путешественниц, фотографировавшихся на кладбище, завели в Турции. Об этом поведали в управлении безопасности Антальи, где и случился данный инцидент.

Там отметили, что девушки не только устроили фотосессию, но и играли в карты прямо на могилах.

Видео происходящего появилось недавно в соцсетях и СМИ. Установлено, что туристки уехали из Турции в минувший понедельник, 10 марта.

Им грозит тюремное заключение на срок от 6 до 12 месяцев.