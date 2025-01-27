Вестник Кавказа

Двух иностранок будут судить за фотосессию в Турции

Двух иностранок будут судить за фотосессию в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции двум путешественницам грозит тюремный срок. Они фотографировались на кладбище одного из местных курортов и играли там в карты.

Уголовное дело в отношении двух путешественниц, фотографировавшихся на кладбище, завели в Турции. Об этом поведали в управлении безопасности Антальи, где и случился данный инцидент.

Там отметили, что девушки не только устроили фотосессию, но и играли в карты прямо на могилах.

Видео происходящего появилось недавно в соцсетях и СМИ. Установлено, что туристки уехали из Турции в минувший понедельник, 10 марта.

Им грозит тюремное заключение на срок от 6 до 12 месяцев.

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