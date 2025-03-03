Массовое отравление детей произошло в школе в Стамбуле

Свыше 100 детей отравились на обеде в одной из школ Стамбула. Инцидент случился в учебном заведении, расположенном в районе Картал.

В Стамбуле с симптомами отравления обратились за помощью к медикам 102 школьника. Об этом сообщает турецкая пресса.

По данным NTV, часть учеников смогла самостоятельно добраться до медучреждений, остальных отвезли на скорой помощи.

Дети отравились обедом в учебном заведении, которое находится в районе Картал. У них наблюдается головокружение и тошнота.

Как отмечается, на обед школьники ели пиццу, пасту, суп и тирамису.