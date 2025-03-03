Вестник Кавказа

Массовое отравление детей произошло в школе в Стамбуле

Носилки в коридоре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 100 детей отравились на обеде в одной из школ Стамбула. Инцидент случился в учебном заведении, расположенном в районе Картал.

В Стамбуле с симптомами отравления обратились за помощью к медикам 102 школьника. Об этом сообщает турецкая пресса.

По данным NTV, часть учеников смогла самостоятельно добраться до медучреждений, остальных отвезли на скорой помощи.

Дети отравились обедом в учебном заведении, которое находится в районе Картал. У них наблюдается головокружение и тошнота.

Как отмечается, на обед школьники ели пиццу, пасту, суп и тирамису.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1290 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глухонемой пешеход попал под поезд в Узбекистане

Глухонемой пешеход попал под поезд в Узбекистане

В Узбекистане зарегистрировали землетрясение

В Узбекистане зарегистрировали землетрясение

Взрыв на химзаводе в Узбекистане: есть жертвы

Взрыв на химзаводе в Узбекистане: есть жертвы

Смертельное ЧП произошло на стройке железной дороги в Турции

Смертельное ЧП произошло на стройке железной дороги в Турции

Лавина сошла на курорте Шымбулак в Казахстане

Лавина сошла на курорте Шымбулак в Казахстане

В Ташкенте горел торговый центр

В Ташкенте горел торговый центр

Тепловоз сгорел в Костанае

Тепловоз сгорел в Костанае

Нефтяников спасли из снежного плена в Казахстане

Нефтяников спасли из снежного плена в Казахстане

В Турции возросло число жертв контрафактного алкоголя

В Турции возросло число жертв контрафактного алкоголя

ДТП в Турции с автобусом: 37 человек получили травмы

ДТП в Турции с автобусом: 37 человек получили травмы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы