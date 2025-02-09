Самолет Сочи – Москва не смог продолжить авиарейс

Сегодня вечером в аэропорт вылета в Сочи вернулся самолет российской авиакомпании NordStar, летевший из курортного города в столицу России – на его борту сработала экстренная сигнализация.

На борту авиалайнера российской компании NordStar, взявшей сегодня вечером курс из Сочи в Москву, сработала экстренная сигнализация, сообщает пресс-служба перевозчика.

Командир воздушного судна развернул его обратно и посадил самолет в аэропорту вылета, чтобы провести дополнительный техосмотр, передает "АиФ-Юг".

Сигнализация о возможной неисправности в системе управления включилась еще во время разбега корабля по ВПП воздушной гавани Сочи, и командир решил не испытывать судьбу его 164 пассажиров и 6 членов экипажа, посадка прошла без инцидентов, передает "АиФ-Юг".

Пассажиров на время ожидания резервного борта определили в стерильной зоне аэропорта, где они и будут ожидать прибытия нового судна авиакомпании. На это время их обеспечат питанием и напитками, заверили в авиакомпании NordStar.