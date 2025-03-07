Баку предостерег Европарламент от политически мотивированных действий

Азербайджан дал ответ на резолюцию Европарламента, в которой не признается право Баку на суд над лицами, обвиняемыми в тяжких преступлениях. В письме подчеркнуто, что документ ЕП направлен на разжигание вражды

Комитет Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям подал в Европарламент письмо, в котором выражается протест против принятой 13 марта резолюции ЕП.

"Мы выражаем решительный протест против необоснованной, необъективной и предвзятой резолюции Европейского парламента "Незаконное задержание армянских заложников и так называемые судебные разбирательства", принятой 13 марта 2025 года. В резолюции, в которой не учитываются принципы суверенитета, верховенства закона и справедливости, не признается законное право Азербайджана на судебное преследование лиц, причастных к тяжким преступлениям. Кроме того, резолюция намеренно игнорирует исторические обстоятельства, существовавшие на протяжении последних тридцати лет, и огромные страдания, которые претерпел азербайджанский народ в результате незаконных действий Армении"

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В нем также напоминается, что армянская сторона оккупировала международно признанные азербайджанские территории на протяжении почти 30 лет, при этом постоянно совершая военные преступления, направленные против мирных азербайджанских граждан, включая этнические чистки, серьезные нарушения прав человека и ставшее системой уничтожение азербайджанского наследия. Однако ЕП никогда не говорил об этих преступлениях, среди которых была и трагедия в Ходжалы, когда ВС Армении жестоко убили 613 невинных людей, в том числе детей, женщин и стариков.

"Судьба почти 4 тысяч мирных жителей Азербайджана, пропавших без вести, до сих пор остается неизвестной, но Европейский парламент, исходя из избирательного и предвзятого подхода, игнорирует эти преступления, поскольку предпочитает выдвигать несправедливые и ложные обвинения против Азербайджана"

– заявление

В документе указано, что Азербайджан, который восстановил территориальную целостность и суверенитет в рамках международного права и Устава ООН, имеет полное юридическое право на судебное преследование людей, признанных виновными в тяжких преступлениях, таких как вооруженный сепаратизм, преступления против мира и человечности, а также военные преступления и терроризм.

"Обвинения, выдвинутые в резолюции о том, что Азербайджан в 2023 году якобы осуществил "блокаду" и "этническую чистку", не что иное, как политически мотивированные выдумки, направленные на отвлечение внимания от истинных виновников несправедливости – вооруженных сил Армении, которые в течение десятилетий оккупировали азербайджанские земли, насильственно изгнали 750 тыс азербайджанцев из их родных мест и полностью разрушили все города и села, находившиеся под оккупацией"

– заявление

В письме также напоминается о том, что реинтеграция Карабахского региона в конституционные рамки АР проводилась полностью согласно международному праву, а большая часть жителей армянской национальности решили переселиться добровольно, и Азербайджан же остается готов гарантировать их права и безопасность.

"В этом контексте призывы Европейского парламента к "санкциям", "приостановке" соглашений и дипломатическим ограничениям являются недопустимыми попытками вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Подобные политически мотивированные действия не служат стабильности в регионе, а, напротив, лишь усиливают напряженность и подрывают перспективы достижения устойчивого мира"

– заявление

В нем также подчеркивается, что Азербайджан по-прежнему приверженн справедливости, международному праву и повестке мира в регионе.

"Никакое вмешательство или несправедливые обвинения не смогут отвлечь страну от защиты верховенства закона и привлечения к ответственности тех, кто совершил преступления против нашей страны"

– заявление

В документе напоминается, что в суде находятся не военнопленные, а преступники, которые нарушили азербайджанские законы и должны понести ответственность в ходе справедливого и прозрачного судебного процесса.

"Всем сторонам следует принять эту реальность: Азербайджан осуществляет свое суверенное право на защиту своего народа и территории от незаконной оккупации и вооруженного сепаратизма. Таким образом, резолюция Европейского парламента направлена не на достижение мира или справедливости, а на разжигание вражды и продвижение односторонней политической повестки. Принимая во внимание вышесказанное, мы призываем Европейский парламент уважать принципы справедливости и суверенитета, и не допускать политически мотивированные действия. Только через справедливость и взаимопонимание можно достичь настоящей стабильности на Южном Кавказе"

– заявление