Подготовку контактов высокого уровня обсудили представители России и Армении

Замглавы МИД РФ пообщался сегодня с послом Армении. Стороны поговорили о целом ряде важных тем, в том числе о подготовке контактов высокого уровня.

В пятницу, 14 марта, прошла встреча замглавы МИД России и посла Армении в Москве. Об этом рассказали в российском министерстве.

Центральной темой переговоров Михаила Галузина и Гургена Арсеняна стала подготовка контактов высокого уровня.

"Обсужден ряд вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня, включая подготовку контактов высокого уровня"

– МИД РФ

Ранее сегодня премьер-министр Армении и президент России провели телефонный разговор.