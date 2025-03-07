Вестник Кавказа

Вячеслав Володин встретился с председателем Сената Узбекистана

Вячеслав Володин встретился с председателем Сената Узбекистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель Госдумы Володин совершил официальный визит в Узбекистан, в рамках которого встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Нарбаевой.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой в рамках своего официального визита в центральноазиатскую республику. 

Володин отметил рост товарооборота между Москвой и Ташкентом и развитие отношений, а также обозначил важность правового оформления инициатив, принятых лидерами стран.   

"Мы, со своей стороны, должны создавать правовое поле, законодательно обеспечивать решения, которые приняты на уровне глав государств, и в этом плане нам необходимо постоянно вести диалог"

– Вячеслав Володин 

Глава парламента Узбекистана заявила, что отношения Москвы и Ташкента находятся на очень высоком уровне, страны являются стратегическими партнерами и союзниками. 

Государственные деятели также обсудили важность сохранения исторической памяти в контексте 80-летия Победы. Володин отметил,что Узбекистан сыграл огромную роль в успехе советской армии, а по потерям республика стоит в одном ряду с США и Великобританией.

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