Вячеслав Володин встретился с председателем Сената Узбекистана

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой в рамках своего официального визита в центральноазиатскую республику.
Володин отметил рост товарооборота между Москвой и Ташкентом и развитие отношений, а также обозначил важность правового оформления инициатив, принятых лидерами стран.
"Мы, со своей стороны, должны создавать правовое поле, законодательно обеспечивать решения, которые приняты на уровне глав государств, и в этом плане нам необходимо постоянно вести диалог"
– Вячеслав Володин
Глава парламента Узбекистана заявила, что отношения Москвы и Ташкента находятся на очень высоком уровне, страны являются стратегическими партнерами и союзниками.
Государственные деятели также обсудили важность сохранения исторической памяти в контексте 80-летия Победы. Володин отметил,что Узбекистан сыграл огромную роль в успехе советской армии, а по потерям республика стоит в одном ряду с США и Великобританией.