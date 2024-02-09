Бизнесмен Иван Саввиди покупает ФК "Ростов"

В скором времени донской предприниматель Иван Саввиди снова возглавит футбольный клуб "Ростов" – выкупить его бизнесмен решил после беседы со своим давним знакомым, исполняющим обязанности главы региона Юрием Слюсарем.

Донской бизнесмен Иван Саввиди снова станет президентом футбольного клуба "Ростов", пишет в своем Telegram-канале, ссылаясь на слова самого олигарха, донской журналист Иван Карпов.

"Саввиди забирает ФК "Ростов", решение принято: об этом владельца ПАОКа попросил губернатор Ростовской области Слюсарь, их семьи хорошо знакомы"

- Иван Карпов

Нынешний президент главной команды Ростова Арташес Арутюнянц, владеющий 49% акций клуба, передаст их Саввиди, скорее всего, бизнесмен греческого происхождения также выкупит у правительства области еще 25,99%, которые собирался приобрести Арутюнянц, рассуждает журналист.

После этого "Ростов" станет частным клубом, блокируюший пакет которого, 25%+1 акция, останется за государством. Произойдет это ближе к лету, утверждает Карпов. так что оставшуюся часть сезона казаки проведут при текущем руководстве.

Что касается поста главного тренера команды, на него претендуют Талалаев и Федотов, но больше шансов у экс-наставника ЦСКА. Других кандидатур будущий президент клуба не рассматривает, заверил Иван Карпов.

Напомним, Иван Саввиди был президентом ФК "Ростов" с 2002 по 2005 годы.