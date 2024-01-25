СМИ: ростовский "СКА" покинули все футболисты

Переход "СКА Ростов-наДону" в медиалигу завершился тем, что команду покинули все ее игроки, которые не захотели играть лиге более низкого эшелона: новый состав футбольного клуба будет набран из московских футболистов.

Из футбольного клуба "СКА Ростов-на-Дону" после решения владельца клуба Василия Вакуленко (Басты) о переходе в медиалигу ушли все футболисты, пишет издание "Спорт Экспресс" со ссылкой на слова спортивного директора команды Виктора Панченко.

"Там из профессиональных футболистов никто играть не хочет. Мне и понятно, почему профессиональные футболисты не хотят играть в медиалиге"

- Виктор Панченко

Что касается нового состава команды, то скорее всего в основном она будет состоять из московских футболистов. Насколько это будет профессионально, спортивный директор клуба не прокомментировал, передает "АиФ-Ростов".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 25 января о том, что ФК "СКА Ростов-на-Дону" от профессионального статуса и теперь будет играть в медийной футбольной лиге, написал в своем обращении к болельщикам российский рэпер и продюсер, а также владелец клуба Василий Вакуленко, выступающий и более известный россиянам под сценическим псевдонимом Баста. При этом он подчеркнул, что вернуться в свой дивизион команда сможет в любой момент.