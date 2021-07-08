"СКА Ростов" переходит в медиалигу

Футбольный клуб "СКА Ростов", которым владеет репер и продюсер Василий Вакуленко (Баста), отказывается от профессионального статуса и переходит в медиалигу.

ФК "СКА Ростов" теперь будет играть в медийной футбольной лиге – об этом в своем обращении к болельщикам сообщил российский рэпер и продюсер, а также владелец клуба Василий Вакуленко, выступающий и более известный россиянам под сценическим псевдонимом Баста.

"Я ни разу не пожалел о своем решении участвовать в судьбе СКА. Мы пришли с большим энтузиазмом, верой в людей и приложили максимум усилий, чтобы клуб жил, продолжал играть и развиваться"

- Василий Вакуленко

Баста отметил, что планы клуба скорректировал коронавирус, после чего он занял второе место в ФНЛ-2, а несколько клубов второго дивизиона просто прекратили существование, поскольку требования к ним выросли, а вариантов финансовой поддержки или спонсорства стало меньше, передает "АиФ-Ростов".

"Самостоятельно преодолеть некоторые сложности уже невозможно. Мы приняли непростое, но, на наш взгляд, достойное решение - перейти в медиафутбол. Главное для нас - чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, чтобы продолжалась его история"

- Василий Вакуленко

Безусловно, новый формат будет вызовом для клуба, но сейчас новое время, новые форматы. И потом - вернуться обратно в свой дивизион клуб сможет в любой момент, отметил Василий Вакуленко.

Напомним, медийная футбольная лига (МФЛ, Медиалига) - это российский футбольный турнир для медийных команд, созданная в 2022 году бизнесменом Николаем Осиповым. Победитель лиги может получить право участвовать в розыгрыше Кубка России. Медиалига постепенно становится одной из многочисленных любительских лиг для "среднего" футбола, но финансовые условия в ней более привлекательные, чем у команд второй лиги.