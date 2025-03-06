Вестник Кавказа

С 1 июня в Грузии введут электронные билеты на междугородние автобусы

С 1 июня в Грузии введут электронные билеты на междугородние автобусы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии появится дистанционная система продажи билетов на междугородние автобусы. Нововведение станет актуально с 1 июня.

В Грузии с 1 июня запустят электронную реализацию билетов на перевозки между городами, заявил директор Фонда "Партнерство ради безопасности дорожного движения" Ираклий Изория. 

"У нас нет системы электронной продажи билетов, она должно быть внедрена, так как любой желающий должен иметь возможность купить билет онлайн и знать конкретные маршруты"

– Ираклий Изория

Также с начала лета в стране ужесточаются требования к перевозчикам. Перевозить пассажиров отныне можно будет только на автобусах класса Евро-4 не старше 20 лет. Данное правило будет актуально для маршрутов протяженностью более 150 км. 

Отметим, что с начала месяца в Грузии начали действовать новые требования для водителей, которые предусматривают регулярное медицинское обследование с тестом на наркотики.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1315 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Автомобиль снова упал с моста в Тбилиси

Автомобиль снова упал с моста в Тбилиси

В Тбилиси вспыхнул пожар на территории &quot;Винзавода&quot;

В Тбилиси вспыхнул пожар на территории "Винзавода"

Правящая партия уверена в легкой победе на выборах в Грузии

Правящая партия уверена в легкой победе на выборах в Грузии

Авария отключила газ сотне тысяч абонентов в Грузии

Авария отключила газ сотне тысяч абонентов в Грузии

Нацбанк Грузии пополнит валютные запасы

Нацбанк Грузии пополнит валютные запасы

Верхний Ларс сейчас: на КПП застряли около 1,4 тыс фур

Верхний Ларс сейчас: на КПП застряли около 1,4 тыс фур

Третья авиакомпания начнет летать между Парижем и Грузией

Третья авиакомпания начнет летать между Парижем и Грузией

Радикальная грузинская оппозиция обрушила свой рейтинг

Радикальная грузинская оппозиция обрушила свой рейтинг

Сотрудник погранслужбы арестован в Грузии

Сотрудник погранслужбы арестован в Грузии

Усиление сотрудничества с Азербайджаном оценили в Нацбанке Грузии

Усиление сотрудничества с Азербайджаном оценили в Нацбанке Грузии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы