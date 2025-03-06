С 1 июня в Грузии введут электронные билеты на междугородние автобусы

В Грузии появится дистанционная система продажи билетов на междугородние автобусы. Нововведение станет актуально с 1 июня.

В Грузии с 1 июня запустят электронную реализацию билетов на перевозки между городами, заявил директор Фонда "Партнерство ради безопасности дорожного движения" Ираклий Изория.

"У нас нет системы электронной продажи билетов, она должно быть внедрена, так как любой желающий должен иметь возможность купить билет онлайн и знать конкретные маршруты"

– Ираклий Изория

Также с начала лета в стране ужесточаются требования к перевозчикам. Перевозить пассажиров отныне можно будет только на автобусах класса Евро-4 не старше 20 лет. Данное правило будет актуально для маршрутов протяженностью более 150 км.

Отметим, что с начала месяца в Грузии начали действовать новые требования для водителей, которые предусматривают регулярное медицинское обследование с тестом на наркотики.