Вестник Кавказа

Путин, Лукашенко и Рахмон провели теплый разговор с Алиевым

Путин, Лукашенко и Рахмон провели теплый разговор с Алиевым
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня президенты России, Беларуси, Таджикистана и Азербайджана провели дружеский разговор, в ходе которого они обсудили ряд важных вопросов, а также условились встретиться в Москве на 9 мая.

Президенты России, Беларуси и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон сегодня провели телефонную беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится, что главы РФ, РБ и Таджикистана провели совместную неформальную встречу. В ходе нее они связались по телефону с главой азербайджанского государства.

"Состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений"

– Кремль

Владимир Путин, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились встретиться в Москве 9 мая во время торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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