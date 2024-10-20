Суд в Турции огласил приговор россиянке, бросившей младенца в аэропорту

В Турции приговорили 18-летнюю гражданку РФ, которая оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. Россиянку ждет 15 лет тюрьмы.

Суд в турецкой Анталье вынес приговор гражданке России, которая родила в туалете аэропорта и оставила там ребенка.

"Приговорить Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника"

– решение суда

Инцидент в воздушной гавани имел место в октябре прошлого года, вместе с Екатериной была задержана ее мать Елена. Оставив новорожденную девочку в санузле женщины хотели вылететь на родину.

В настоящее время ведется работа над возвращением младенца в РФ, передает РИА Новости.