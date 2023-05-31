Georgian Airways нарастили пассажиропоток в 2024 году

Свыше 515 тыс пассажиров воспользовались Georgian Airways в минувшем году, что в 1,5 раза больше показателей 2023 года. Это сделало авиакомпанию одной из ведущих в мире.

В 2024 году Georgian Airways перевезли 515 тыс человек, что в 1,5 раза больше показателей предыдущего года.

Таким образом, авиакомпания заняла 7% грузинского авиационного рынка и стала одной из ведущих в мире. Ее обгоняют только турецкие перевозчики Pegasus Airlines и Turkish Airlines, а также венгерский Wizz Air.

До возобновления полетов в Россию три года назад Georgian Airways занимала 9 место в мире с долей в 3%.