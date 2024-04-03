Georgian Airways возвращает в расписание авиарейсы Тбилиси - Тель-Авив

Флагманский авиаперевозчик Грузии - авиакомпания Georgian Airways - c 20 апреля снова будет летать по маршруту Тбилиси – Тель-Авив – Тбилиси, цена на билет в одну сторону стартует от 140 евро.

Уже в третьей декаде апреля ведущий авиаперевозчик Грузии – авиакомпания Georgian Airways - возобновляет ежедневные полеты из столицы Грузии Тбилиси в столицу Израиля Тель-Авив, сообщили в пресс-службе грузинской авиакомпании.

На маршруте будут работать воздушные суда компании Boeing 737-700" и Boeing 737-800, а расписание полетов будет максимально удобным для пассажиров, заверили в авиакомпании, передает Sputnik Грузия.

Цена авиабилета в одну сторону стартует от 140 евро, в эту стоимость включен багаж и ручная кладь пассажира, добавили в компании.

Напомним, полеты из Тбилиси в Израиль были остановлены авиакомпанией 22 октября 2023 года из-за проблем со страховкой воздушных судов международными страховыми компаниями.