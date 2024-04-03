Вестник Кавказа

Georgian Airways возвращает в расписание авиарейсы Тбилиси - Тель-Авив

Georgian Airways возвращает в расписание авиарейсы Тбилиси - Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Флагманский авиаперевозчик Грузии - авиакомпания Georgian Airways - c 20 апреля снова будет летать по маршруту Тбилиси – Тель-Авив – Тбилиси, цена на билет в одну сторону стартует от 140 евро.

Уже в третьей декаде апреля ведущий авиаперевозчик Грузии – авиакомпания Georgian Airways - возобновляет ежедневные полеты из столицы Грузии Тбилиси в столицу Израиля Тель-Авив, сообщили в пресс-службе грузинской авиакомпании.

На маршруте будут работать воздушные суда компании Boeing 737-700" и Boeing 737-800, а расписание полетов будет максимально удобным для пассажиров, заверили в авиакомпании, передает Sputnik Грузия.

Цена авиабилета в одну сторону стартует от 140 евро, в эту стоимость включен багаж и ручная кладь пассажира, добавили в компании.

Напомним, полеты из Тбилиси в Израиль были остановлены авиакомпанией 22 октября 2023 года из-за проблем со страховкой воздушных судов международными страховыми компаниями.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1760 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Азимут&quot; возобновил перевозку между Астраханью и Баку

"Азимут" возобновил перевозку между Астраханью и Баку

Турция и ОАЭ возглавляют список самых популярных направлений для отдыха

Турция и ОАЭ возглавляют список самых популярных направлений для отдыха

Дагестанцы с начала года массово летают в Дубай

Дагестанцы с начала года массово летают в Дубай

К майским Москву и Тбилиси свяжет новый прямой рейс

К майским Москву и Тбилиси свяжет новый прямой рейс

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы