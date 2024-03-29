Вестник Кавказа

Грузия увеличит число рейсов внутри страны

Грузия увеличит число рейсов внутри страны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиагавани Грузии международного и регионального значения будут связаны регулярным воздушным сообщением.

В Грузии станет больше внутренних рейсов. Власти намерены соединить все аэропорты республики постоянными пассажирскими перевозками. Информацию об этом озвучил глава Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.

"Цель проекта — дальнейшее повышение мобильности внутри страны, что будет способствовать развитию туризма и сделает посещение Грузии еще более интересным для путешественников"

-  Ираклий Каркашадзе

Выделить средства на этот проект планируется из бюджета страны. Сейчас объявлен конкурс для поиска организации, которая займется объединением всех грузинских аэропортов.

Всего будут созданы 12 внутренних маршрутов.

Отмечается, что самолеты будут летать между Тбилиси, Местией, Амбролаури, Батуми, Кутаиси и Телави.

Потратить на реализацию этого проекта планируется более $8,5 млн.

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