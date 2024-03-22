Грузия нарастит частоту авиарейсов в Германию

Власти Грузии намерены увеличить частоту полетов в Германию. Особенно это актуально в преддверии Чемпионата Европы по футболу.

Грузия – это удивительная страна с богатой историей и красивой природой, поэтому она так популярна у туристов со всего мира. Поэтому неудивительно, что грузинские власти активно ведут переговоры с различными авиакомпаниями, чтобы обеспечить увеличение частоты рейсов в различные страны, включая Германию.

«Мы стремимся полностью удовлетворить все запросы, касающиеся авиаперелетов. Более подробную информацию о наших планах я сообщу в дальнейшем»

– руководитель Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе

По его словам, Германия – одна из самых популярных стран для посещения грузинскими туристами и бизнесменами. Поэтому увеличение числа рейсов между Грузией и Германией позволит упростить поездки, сделать их более доступными и удобными.

Кроме того, в связи с предстоящим проведением чемпионата Европы по футболу, который пройдет в разных городах Европы, включая множество городов Германии, Грузия также планирует добавить чартерные рейсы на период проведения турнира. Это позволит болельщикам и фанатам легче добраться до места проведения матчей и поддержать свои любимые команды.