Авиарейсы соединят Владикавказ с Самарой, Новым Уренгоем и Нижним Новгородом

Власти Северной Осетии анонсировали планы по открытию новых авиарейсов из аэропорта Владикавказа, что обещает стимулировать развитие региональной авиационной инфраструктуры. Среди новых направлений, которые скоро будут доступны пассажирам, - рейсы в Самару, Новый Уренгой и Нижний Новгород.
«По поручению главы республики активно расширяется география полетов. Это связано с динамичным развитием внутреннего туризма. Так, за последние три года появились новые направления, которые субсидируем из регионального бюджета, — это Казань, Пермь, Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск. Сегодняшним решением добавляем Самару, Новый Уренгой и Нижний Новгород»
– премьер-министр Северной Осетии Борис Джанаев
Развитие туризма и бизнеса
По его словам, открытие новых направлений из аэропорта Владикавказа способствует развитию туристического и делового потенциала региона. Запуск новых авиарейсов способствует укреплению экономических связей между регионами. Пассажиры смогут легко перемещаться между городами, что способствует развитию торговли, туризма и культурного обмена. Экономическое взаимодействие между Северной Осетией, Самарой, Новым Уренгоем и Нижним Новгородом получит новый импульс благодаря увеличению авиационных связей.