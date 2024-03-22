Авиарейсы соединят Владикавказ с Самарой, Новым Уренгоем и Нижним Новгородом

Запускаются авиарейсы из Владикавказа в Самару, Новый Уренгой и Нижний Новгород. Это связано с динамичным развитием внутреннего туризма.

Власти Северной Осетии анонсировали планы по открытию новых авиарейсов из аэропорта Владикавказа, что обещает стимулировать развитие региональной авиационной инфраструктуры. Среди новых направлений, которые скоро будут доступны пассажирам, - рейсы в Самару, Новый Уренгой и Нижний Новгород.

«По поручению главы республики активно расширяется география полетов. Это связано с динамичным развитием внутреннего туризма. Так, за последние три года появились новые направления, которые субсидируем из регионального бюджета, — это Казань, Пермь, Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск. Сегодняшним решением добавляем Самару, Новый Уренгой и Нижний Новгород»

– премьер-министр Северной Осетии Борис Джанаев

Развитие туризма и бизнеса

По его словам, открытие новых направлений из аэропорта Владикавказа способствует развитию туристического и делового потенциала региона. Запуск новых авиарейсов способствует укреплению экономических связей между регионами. Пассажиры смогут легко перемещаться между городами, что способствует развитию торговли, туризма и культурного обмена. Экономическое взаимодействие между Северной Осетией, Самарой, Новым Уренгоем и Нижним Новгородом получит новый импульс благодаря увеличению авиационных связей.