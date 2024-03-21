Вестник Кавказа

Авиакомпания "Северсталь" будет летать из Ухты в Минводы

Авиакомпания "Северсталь" будет летать из Ухты в Минводы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Этим летом жители и труженики города нефти и газа Ухты смогут отдохнуть на курортах Кавказских Минеральных Вод, прилетев сюда прямым рейсом российской авиакомпании "Северсталь" – он будет выполняться один раз в неделю.

Базирующаяся в Череповце российская авиакомпания "Северсталь" включила в свое летнее расписание полетов новый авиарейс в Минеральные Волы, который еженедельно будет выполняться из Ухты (Республика Коми), сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба международного аэропорта Минвод.

Первый полет запланирован 31 марта, пока авиарейсы будут еженедельными, самолет будет летать по воскресеньям, а время в пути составит всего 3 часа 50 минут.

Пока неясно, будет ли новый авиарейс круглогодичным или сезонным – пресс-служба авиагавани Минвод это не уточняет, как и то, какие воздушные суда будут задействованы в пассажирских авиаперевозках.

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