Вестник Кавказа

Из Волгограда в Казань, Оренбург и Пермь будут летать самолеты

Из Волгограда в Казань, Оренбург и Пермь будут летать самолеты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией "Икар" начинает выполнять полеты из Волгограда в столицу Татарстана Казань и в два города Приуралья – Оренбург и Пермь, сообщили в воздушной гавани города-героя.

Авилайнеры альянса российских авиакомпаний Nordwind и "Икар" с 30 апреля начнут выполнять авиарейсы из Волгограда в Казань, Оренбург и Пермь, сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт Волгоград".

На первых порах рейсы во все три города будут выполняться два раза в неделю на самолетах Embraer 190, салон которых вмещает 110 пассажиров, передает "Интерфакс".

В Казань самолет из Волгограда будет летать по вторникам и субботам, в Оренбург - по средам и субботам, а в Пермь - по вторникам и субботам, добавили в авиагавани.

Время вылета авиарейсов пока неизвестно – весенне-летнее расписание еще уточняется.

Напомним, авиакомпания Nordwind базируется в московском аэропорту "Шереметьево", она работает в альянсе с отечественной авиакомпанией "Икар" (до 2022 года - Pegas Fly), базирующейся в аэропорту Оренбурга.

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