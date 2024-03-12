Минтранс попросил авиаторов Сочи пока воздержаться от "открытого неба"

Минтранс России не разрешил воздушной гавани Сочи ввести режим "открытого неба", чтобы стимулировать иностранных авиаперевозчиков к транзитным перелетам через город-курорт и тем самым повысить въездной турпоток в него.

Минтранс России не разрешил воздушной гавани Сочи на три года ввести режим "открытого неба", чтобы разрешить иностранным авиакомпаниям транзит через аэропорт города-курорта, пишет "РБК".

В приоритете у российского министерства транспорта – отечественные авиаперевозчики, и такая позиция на рынке авиаперевозок пока будет сохраняться. Что касается того, что сейчас въездной поток в Сочи из российских городов невысок, что отмечается в письме гендиректора "Аэродинамики" (бывшей компании "Базэл аэро", оператора аэропортов Юга России) Алексея Старостина, то это – явление временное, характерное для межсезонья, и необходимости вводить в аэропорту транзит для иностранных авиакомпаний пока нет.

"Авиакомпании из стран Ближнего Востока и СНГ заинтересованы в открытии рейсов в Сочи, но со снятием ограничений по пятой "свободе воздушного пространства" и использованием Сочи в качестве транзитного пункта"

- Алексей Старостин

Поясним: режим "открытого неба" снимает ряд ограничений для зарубежных авиакомпаний, которые позволяют обойти лимиты для количества авиакомпаний и авиарейсов в третьи страны через аэропорт Сочи, что автоматически позволит нарастить интенсивность турпотока в город-курорт.

Что касается авиакомпаний, готовых совершать такие транзитные перелеты – это авиаперевозчики Бахрейна, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Иордании, Омана, Ливана, Пакистана, Ливии, Сирии, Эфиопии, Туниса, Марокко и ЮАР.

Еще один аргумент хозяев сочинского аэропорта – такой режим позволил бы снизить стоимость авиабилетов в Сочи для пассажиров их авиарейсов.

Напомним, ранее в Сочи уже вводили "открытое небо" – режим действовал с 2014 по 2016 годы, однако против него выступило большинство российских авиакомпаний.