Сочинский аэропорт присоединился к сервису по поиску багажа

Теперь отыскать утерянный багаж, прилетевшему в Сочи пассажиру будет проще. Авиагавань курорта подключилась к сервису, который помогает отыскать потерянный чемодан.
Авиагавань Сочи подключилась к сервису "Bags Поиск", который помогает разыскать утерянный багаж. Программа позволяет найти груз между авиагаванями.
При потере чемодана или сумки пассажиру выдается трек-номер для самостоятельного отслеживания, который необходимо ввести на портале "Bags Поиск".
В течение 21 дня сотрудники аэропорта обязаны выполнить поиск пропавшего багажа. В случае его безвозвратной утери, пассажир имеет право подать заявление на компенсацию.
На данный момент с порталом по поиску багажа работают порядка 56 авиагаваней и 13 перевозчиков.
Возврат багажа осуществляться за счет авиакомпании.