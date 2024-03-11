Вестник Кавказа

Сочинский аэропорт присоединился к сервису по поиску багажа

Сочинский аэропорт присоединился к сервису по поиску багажа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теперь отыскать утерянный багаж, прилетевшему в Сочи пассажиру будет проще. Авиагавань курорта подключилась к сервису, который помогает отыскать потерянный чемодан.

Авиагавань Сочи подключилась к сервису "Bags Поиск", который помогает разыскать утерянный багаж. Программа позволяет найти груз между авиагаванями.

При потере чемодана или сумки пассажиру выдается трек-номер для самостоятельного отслеживания, который необходимо ввести на портале "Bags Поиск".

В течение 21 дня сотрудники аэропорта обязаны выполнить поиск пропавшего багажа. В случае его безвозвратной утери, пассажир имеет право подать заявление на компенсацию.

На данный момент с порталом по поиску багажа работают порядка 56 авиагаваней и 13 перевозчиков.

Возврат багажа осуществляться за счет авиакомпании.

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