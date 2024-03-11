Пригородные поезда в Сочи перестанут ходить из-за ремонта железной дороги

В Сочи на время перестанут ходить более десятка пригородных поездов. Изменение графика связано с ремонтными работами на железнодорожных путях. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.
Сообщается, что движение не будет осуществляться с середины марта и до конца апреля.
"График движения поездов изменится на время ремонтных работ на перегоне Мацеста — Сочи в Краснодарском крае. С 18 марта на перегоне Сочи — Мацеста будут проводиться ремонтные работы. В связи с эти существенно изменится график движения поездов дальнего следования и пригородных составов, курсирующих на Черноморском побережье"
– РЖД
Уточняется, что в это время невозможно будет уехать на нескольких маршрутах до Имеретинского курорта, а также будут отменена часть скоростных поездов из Имеретинского курорта в Сочи.
Также частично будет прекращено ж/д сообщение между Сочи, Адлером и аэропортом.