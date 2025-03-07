Номеров в гостиницах и пансионатах станет на 12% больше в КЧР

В рамках развития туристической инфраструктуры количество номеров в гостиницах и на базах отдыха в Карачаево-Черкесии вырастет к 2026 году на 12%. В общей сложности к услугам туристов будут доступны 9,5 тыс номеров.

Новые средства размещения активно создаются в самых любимых туристами локациях в Карачаево-Черкесии, подробные цифры озвучил глава республиканского Минтуризма Расул Текеев.

По его словам, в начале минувшего года в КЧР насчитывалось 7,5 тыс. номеров. К 2025 году это количество увеличилось на тысячу и достигло 8,5 тыс.

"В этом году ориентировочно также планируется ввод 1 тыс номеров"

– министр

Таким образом, за год номерной фонд КЧР вырастет на 12%.

Текеев также поведал об активном инвестировании в создание новой и развитие действующей туристической инфраструктуры. Он уточнил, что большинство инвесторов интересуются в первую очередь курортами Архыз и Домбай, а также Теберда – они пользуются самой большой популярностью у туристов.

Напомним, в общей сложности на курортах в КЧР действуют свыше 700 отелей, баз отдыха и прочих средств размещения.