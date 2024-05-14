Несколько десятков обманывавших россиян мошенников задержаны в Узбекистане

Масштабную преступную сеть, представители которой обманывали россиян и выманивали у них деньги по мошенническим схемам, разоблачили в Узбекистане.

Три колл-центра и более трех десятков злоумышленников вводили в заблуждение граждан России, обманом вынуждая их передавать мошенникам свои средства, в Узбекистане, рассказали в Службе госбезопасности (СГБ) республики.

Всю организацию создал один человек – мужчина 1986 г.р., уроженец Ферганы. В состав группы входили 32 человека, в ее распоряжении были три колл-центра: один в столице Ташкенте, еще два – в Фергане.

По одной схеме мошенники звонили россиянам, которые ранее приобретали БАДы в интернете. Преступники притворялись сотрудниками следственных органов. Жертвам они предлагали выплаты за моральный вред, который, согласно легенде, был причинен продавцами.

Еще один сценарий предполагал звонки от лица "чиновников" Минфина. Россиянам предлагали получить денежную компенсацию, которая якобы причиталась им после уплаты подоходного налога. Однако для этого нужно было внести определенную сумму денег, на что отуманенные жертвы и соглашались.

Все участники группы задержаны и стали фигурантами уголовного дела.