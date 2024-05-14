Вестник Кавказа

Несколько десятков обманывавших россиян мошенников задержаны в Узбекистане

Несколько десятков обманывавших россиян мошенников задержаны в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масштабную преступную сеть, представители которой обманывали россиян и выманивали у них деньги по мошенническим схемам, разоблачили в Узбекистане.

Три колл-центра и более трех десятков злоумышленников вводили в заблуждение граждан России, обманом вынуждая их передавать мошенникам свои средства, в Узбекистане, рассказали в Службе госбезопасности (СГБ) республики.

Всю организацию создал один человек – мужчина 1986 г.р., уроженец Ферганы. В состав группы входили 32 человека, в ее распоряжении были три колл-центра: один в столице Ташкенте, еще два – в Фергане.

По одной схеме мошенники звонили россиянам, которые ранее приобретали БАДы в интернете. Преступники притворялись сотрудниками следственных органов. Жертвам они предлагали выплаты за моральный вред, который, согласно легенде, был причинен продавцами.

Еще один сценарий предполагал звонки от лица "чиновников" Минфина. Россиянам предлагали получить денежную компенсацию, которая якобы причиталась им после уплаты подоходного налога. Однако для этого нужно было внести определенную сумму денег, на что отуманенные жертвы и соглашались.

Все участники группы задержаны и стали фигурантами уголовного дела.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
990 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия и ОАЭ избавятся от двойного налогообложения

Россия и ОАЭ избавятся от двойного налогообложения

Силуанов дал рублю две недели на стабилизацию

Силуанов дал рублю две недели на стабилизацию

Силуанов призвал россиян хранить деньги в облигациях

Силуанов призвал россиян хранить деньги в облигациях

Силуанов призвал воплотить в жизнь идею платежной системы БРИКС

Силуанов призвал воплотить в жизнь идею платежной системы БРИКС

БРИКС представит свою платежную систему в Казани

БРИКС представит свою платежную систему в Казани

Азербайджан и Россия обсудили финансовое взаимодействие

Азербайджан и Россия обсудили финансовое взаимодействие

Минфин РФ предложил Кизлярскому коньячному заводу выращивать виноград

Минфин РФ предложил Кизлярскому коньячному заводу выращивать виноград

Госпошлина за развод в России может вырасти в восемь раз - СМИ

Госпошлина за развод в России может вырасти в восемь раз - СМИ

Путин утвердил состав нового кабинета министров

Путин утвердил состав нового кабинета министров

Госдума утвердила кандидатуры глав министерств

Госдума утвердила кандидатуры глав министерств

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы