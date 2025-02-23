Вестник Кавказа

Утечки воды сократились в Северной Осетии

Утечки воды сократились в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Количество утечек воды смогли на 80% снизить в Северной Осетии. Это стало возможно за счет реконструкции сетей водоснабжения.

В Северной Осетии снизили количество утечек воды на 80%, рассказал глава республики Сергей Меняйло.

"На 80% сократилось число утечек благодаря обновлению сетей Республиканского предприятия водоснабжения и водоотведения. Вместе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым посетили Водоканал, осмотрели на месте ключевые объекты, оценили современную технику и пообщались с коллективом"

- Сергей Меняйло

Он передал, что Северная Осетия – один из российских регионов, где проводятся пилотные программы в сфере ЖКХ. Благодаря этому в республике отремонтировали водоотводы и другую важную инфраструктуру.

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