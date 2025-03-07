Вестник Кавказа

Мужчину ранили в ногу в Гагре

Мужчину ранили в ногу в Гагре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обстоятельства получения ранения мужчиной средних лет расследуют в Гагре. Преступление было совершено в четверг, пострадавший будет проходить лечение в Сухуме.

Ранение мужчины в ногу будут расследовать в Гагре, официальный комментарий по инциденту распространило МВД Абхазии.

По его данным, 13 марта, около пяти часов вечера, из центральной районной больницы был получен сигнал о том, что к ним поступил 43-летний мужчина, раненый в ногу: его голень была проколота насквозь.

Пациенту оказали первую помощь, а затем выписали, чтобы он мог добраться до Сухума и там продолжить лечение в Республиканской больнице. На тот момент пострадавший был в состоянии средней тяжести.

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