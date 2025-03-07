Вестник Кавказа

Путин заявил о восстановлении отношений с США

Путин заявил о восстановлении отношений с США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского государства сообщил, что в отношениях с США произошли подвижки. Ранее он сообщил, что ситуация сдвинулась благодаря новой американской администрации.

Ситуация с восстановлением российско-американских отношений начинает двигаться. Такое заявление сделал президент РФ.

"В целом ситуация как бы начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится"

– Владимир Путин

Ранее глава российского государства сообщил, что администрация Трампа делает все для восстановления отношений с Москвой.

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