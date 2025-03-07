Путин заявил о восстановлении отношений с США

Глава российского государства сообщил, что в отношениях с США произошли подвижки. Ранее он сообщил, что ситуация сдвинулась благодаря новой американской администрации.
Ситуация с восстановлением российско-американских отношений начинает двигаться. Такое заявление сделал президент РФ.
"В целом ситуация как бы начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится"
– Владимир Путин
Ранее глава российского государства сообщил, что администрация Трампа делает все для восстановления отношений с Москвой.