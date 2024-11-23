Финансовую пирамиду на $25 млн разоблачили в Казахстане

Десятки тысяч жителей Казахстана стали жертвами мошенников, запустивших финансовую пирамиду. В общей сложности подозреваемые присвоили, обманом отняв у граждан, $7,7 млн.

Правоохранители ликвидировали крупную финансовую пирамиду, "выкачивавшую" деньги из доверчивых жителей Алматы, подробности рассказали в Агентстве Казахстана по финмониторингу.

В ведомстве пояснили, что речь идет об организации под названием Asar Baspana. Ее создатели выдавали ее за кооператив.

"Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 млрд тенге ($25 млн), обещая доход до 30% ежемесячно"

– АФМ

В реальности же никакой деятельности организация не вела. Все выплаты производились на средства, которые приносили в нее новые участники. В итоге создатель аферы Туганбаев Н.М. вместе с сообщниками незаконно "заработали" кругленькую сумму в 3,8 млрд тенге ($7,7 млн).

Вкладчикам они лгали, говоря, что на их предприятии производятся стройматериалы, работает швейный цех, выпускается техника. Но на самом деле все это просто закупалось на стороне.

В декабре клиенты стали терять доверие к пирамиде. Тогда преступники попробовали оживить интерес к ней, заявив об открытии автомагазинов. Реально же машины в них покупались не у дилеров, а на деньги вкладчиков, более того, они оформлялись на членов семьи Туганбаева.

Конец пирамиде пришел в феврале. За дело взялись следователи.

"Установлено, что из 15,5 тыс вкладчиков, достигших уровня Gold, квартира предоставлена лишь одному. По программе Platina из 15 тыс претендентов машина досталась также только одному вкладчику"

– АФМ

В ходе обысков у более чем 80 фигурантов были изъяты $2,3 млн и машины премиум-класса, а также наличные деньги, которые должны были лежать на счетах.

Пока идет досудебное расследование.