Вестник Кавказа

Власти Кабардино-Балкарии приведут в порядок коммуналку

Власти Кабардино-Балкарии приведут в порядок коммуналку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Кабардино-Балкарии до 2028 года модернизируют коммунальную инфраструктуру в регионе, для этого в районы республики будет направлено 3,6 миллиарда рублей.

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) планируют до конца 2027 года направить на модернизацию объектов коммунальной структуры региона значительные средства, сообщил в своем аккаунте в Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

"В 2025-2027 годах на модернизацию коммунальной инфраструктуры планируем направить 3,6 млрд рублей"

- Казбек Коков

Такое решение было принято по итогам собрания ассоциации совета муниципальных образований КБР, работы будут вестись в разных районах республики, отметил глава региона, подчеркнув, что решение жилищно-коммунальных вопросов – первоочередная задача властей региона.

Это не отменят дорожного строительства, благоустройства и капитального ремонта социальных учреждений республики, добавил Коков.

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