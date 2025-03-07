Вестник Кавказа

Лесной пожар в Дагестане увеличился до 8 га

Лесной пожар в Дагестане увеличился до 8 га
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Площадь лесного пожара в Ахтынском районе Дагестане достигла 8 га. Тушение огня затрудняют особенности местности.

В селе Хрюг в Ахтынском районе Дагестана тушат лесной пожар со вчерашнего дня. Его общая площадь выросло до 8 га, рассказали в МЧС России.

"В селе Хрюг огонь распространился на земли лесного фонда. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Общая площадь, пройденная огнем - 8 гектаров, из них 1,5 гектара - на землях лесного фонда. Тушение осложняется труднодоступной местностью"

- МЧС России

В тушении пожара принимают участие 120 огнеборцев и 22 единицы спецтехники.

Напомним, что накануне лесничества Дагестана объявили старт пожароопасного сезона 2025 года в лесах региона.

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