Вестник Кавказа

Рост турпотока на 10% ожидают власти КЧР

Рост турпотока на 10% ожидают власти КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесию в 2025 году на отдых приедут как минимум на 10% больше туристов, чем в минувшем году. Взрывной рост турпотока ожидается после запуска первого в республике аэропорта.

Туристический поток в Карачаево-Черкесию в этом году вырастет самое меньшее на 10% относительно прошлого, такой прогноз озвучил глава республиканского Минтуризма Расул Текеев.

"Соответственно более 2,4 млн туристов по итогам этого года мы примерно ожидаем"

– Текеев

Министр также озвучил перспективы на более далекое будущее. Он уточнил, что власти республики рассчитывают, что поток туристов в регион существенно вырастет после 2029 года, когда КЧР впервые в ее истории заработает аэропорт. Ожидаемый показатель – 4 млн туристов в год.

Стоит отметить, что аэропорт в КЧР планируется построить неподалеку от курорта "Архыз".

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