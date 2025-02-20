Вестник Кавказа

Летевший в Астану самолет столкнулся с птицей

Летевший в Астану самолет столкнулся с птицей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет, направлявшийся из Фукуока в Астану, столкнулся с птицей. Последствия инцидента были выявлены во время посадки в Шымкенте.

Рейс из вьетнамского Фукуока в Астану был задержан из-за инцидента с птицей, об этом сообщили в авиаперевозчике SCAT, самолет которого выполнял полет. 

"После посадки рейса VSV5355 "Фукок-Астана" на дозаправку в городе Шымкент по причине сильного встречного ветра, было обнаружено попадание птицы. Для устранения последствий попадания птицы было задействовано дополнительное воздушное судно"

– пресс-служба SCAT 

Сообщается, пока воздушное судно проходило техническое обслуживание после происшествия, пассажиров разместили в отелях Шымкента, им также предоставили горячее питание. 

Отметим, что в прошлом месяце самолет, летевший в Астану из Турции, прервал полет из-за драки на борту. Лайнер совершил вынужденную посадку в Эрзуруме.

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