Летевший в Астану самолет столкнулся с птицей

Самолет, направлявшийся из Фукуока в Астану, столкнулся с птицей. Последствия инцидента были выявлены во время посадки в Шымкенте.

Рейс из вьетнамского Фукуока в Астану был задержан из-за инцидента с птицей, об этом сообщили в авиаперевозчике SCAT, самолет которого выполнял полет.

"После посадки рейса VSV5355 "Фукок-Астана" на дозаправку в городе Шымкент по причине сильного встречного ветра, было обнаружено попадание птицы. Для устранения последствий попадания птицы было задействовано дополнительное воздушное судно"

– пресс-служба SCAT

Сообщается, пока воздушное судно проходило техническое обслуживание после происшествия, пассажиров разместили в отелях Шымкента, им также предоставили горячее питание.

Отметим, что в прошлом месяце самолет, летевший в Астану из Турции, прервал полет из-за драки на борту. Лайнер совершил вынужденную посадку в Эрзуруме.