Новый рейс Астана-Самарканд полетит через Туркестан

В Казахстане запускают транзитный воздушный рейс между Астаной и Самарканд через Туркестан. Первый рейс состоится в мае.

Перевозчик QAZAQ AIR в мае начнет выполняться рейсы по маршруту Астана-Самарканд с транзитом в Туркестане, поделились в Минтрансе Казахстана.

Самолеты на данном направлении будут летать по четвергам и воскресеньям, начиная с 1 мая. Рейс из Астаны по четвергам будет отправляться в 16.15, прибытие в Самарканд в 20.00, обратный вылет - в 21.00. Воскресный рейс утренний: вылет в 07:25 с прибытием в 11:00, в обратном направлении вылет в полдень, прибытие в Астану в 15.30.

В эти же дни перевозчик будет выполнять рейсы между Самаркандом и Туркестаном.