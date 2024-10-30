Вестник Кавказа

Новый рейс Астана-Самарканд полетит через Туркестан

Новый рейс Астана-Самарканд полетит через Туркестан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане запускают транзитный воздушный рейс между Астаной и Самарканд через Туркестан. Первый рейс состоится в мае.

Перевозчик QAZAQ AIR в мае начнет выполняться рейсы по маршруту Астана-Самарканд с транзитом в Туркестане, поделились в Минтрансе Казахстана.

Самолеты на данном направлении будут летать по четвергам и воскресеньям, начиная с 1 мая. Рейс из Астаны по четвергам будет отправляться в 16.15, прибытие в Самарканд в 20.00, обратный вылет - в 21.00. Воскресный рейс утренний: вылет в 07:25 с прибытием в 11:00, в обратном направлении вылет в полдень, прибытие в Астану в 15.30.

В эти же дни перевозчик будет выполнять рейсы между Самаркандом и Туркестаном.

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