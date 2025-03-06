Вестник Кавказа

Пожар на нефтебазе продолжают тушить в Туапсе

Пожар на нефтебазе продолжают тушить в Туапсе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожарные продолжают бороться с огнем на нефтебазе в Туапсе – там сегодня ночью загорелся резервуар, внутри которого находится до 20 тыс т топлива. Причиной ЧП стала атака украинских беспилотников.

Пожар все еще пылает на нефтекомплексе в Туапсе, который сегодня утром подвергся атаке украинских БПЛА. Подробности о ходе событий рассказали в кубанском оперативном штабе.

В ведомстве пояснили, что пожарные останавливают огонь, чтобы он не перекинулся на другие объекты. В общей сложности внутри горящего резервуара могут находиться до 20 тыс т топлива. Огнеборцы непрерывно охлаждают его стенки и расположенные рядом конструкции – таким образом должно получиться не допустить деформации резервуара, чреватой осложнением ситуации.

На месте пожара работают 143 сотрудника экстренных служб, они используют четыре десятка единиц техники.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ на нефтекомплекс в Туапсе начался пожар. Его площадь составила тысячу квадратных метров.

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