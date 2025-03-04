Вестник Кавказа

США вели переговоры с властями Судана и Сомали о переселении палестинцев – СМИ

США вели переговоры с властями Судана и Сомали о переселении палестинцев – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Как сообщают СМИ, Вашингтон и Тель-Авив рассматривают Восточную Африку в качестве места, куда можно переселить палестинцев из Сектора Газа. Официально США и Израиль не подтвердили эту информацию.

США и Израиль начали подыскивать второй дом палестинцам, которых Вашингтон и Тель-Авив планируют переселить из сектора Газа в рамках плана Дональда Трампа о восстановлении анклава. Власти двух стран проводили переговоры с представителями Судана и Сомали, а также непризнанного Сомалиленда, пишет АР. 

Согласно информации СМИ, США и Израиль рассматривают Африку в качестве возможного места переселения палестинцев. Дипломаты Вашингтона и Тель-Авива уже контактировали с властями африканских стран, однако итоги переговоров и их формат остаются неизвестными. 

Также стало известно, что США выходили на контакт с властями Судана, однако там американский проект отклонили, несмотря на предложения военной и экономической помощи.   

Официальные Вашингтон и Тель-Авив не подтвердили информацию СМИ.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
535 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пурим 2025: когда, традиции и история праздника

Пурим 2025: когда, традиции и история праздника

Лидеры алавитов попросили Израиль о помощи

Лидеры алавитов попросили Израиль о помощи

В ХАМАС осудили отключение электричества Израилем в Газе

В ХАМАС осудили отключение электричества Израилем в Газе

Кнессет Израиля вслед за США задумался над выходом из ВОЗ

Кнессет Израиля вслед за США задумался над выходом из ВОЗ

ХАМАС и Израиль готовы к переговорам о втором этапе перемирия

ХАМАС и Израиль готовы к переговорам о втором этапе перемирия

В разведке газа в Израиле будет участвовать Азербайджан

В разведке газа в Израиле будет участвовать Азербайджан

8 Марта: что за праздник, кто придумал и зачем?

8 Марта: что за праздник, кто придумал и зачем?

ХАМАС отпустит заложников только при бессрочном перемирии – СМИ

ХАМАС отпустит заложников только при бессрочном перемирии – СМИ

Что будет с Газой: план Трампа vs  план Египта

Что будет с Газой: план Трампа vs  план Египта

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации одного из лидеров ХАМАС

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации одного из лидеров ХАМАС

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы