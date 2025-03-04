США вели переговоры с властями Судана и Сомали о переселении палестинцев – СМИ

США и Израиль начали подыскивать второй дом палестинцам, которых Вашингтон и Тель-Авив планируют переселить из сектора Газа в рамках плана Дональда Трампа о восстановлении анклава. Власти двух стран проводили переговоры с представителями Судана и Сомали, а также непризнанного Сомалиленда, пишет АР.
Согласно информации СМИ, США и Израиль рассматривают Африку в качестве возможного места переселения палестинцев. Дипломаты Вашингтона и Тель-Авива уже контактировали с властями африканских стран, однако итоги переговоров и их формат остаются неизвестными.
Также стало известно, что США выходили на контакт с властями Судана, однако там американский проект отклонили, несмотря на предложения военной и экономической помощи.
Официальные Вашингтон и Тель-Авив не подтвердили информацию СМИ.