США вели переговоры с властями Судана и Сомали о переселении палестинцев – СМИ

Как сообщают СМИ, Вашингтон и Тель-Авив рассматривают Восточную Африку в качестве места, куда можно переселить палестинцев из Сектора Газа. Официально США и Израиль не подтвердили эту информацию.

США и Израиль начали подыскивать второй дом палестинцам, которых Вашингтон и Тель-Авив планируют переселить из сектора Газа в рамках плана Дональда Трампа о восстановлении анклава. Власти двух стран проводили переговоры с представителями Судана и Сомали, а также непризнанного Сомалиленда, пишет АР.

Согласно информации СМИ, США и Израиль рассматривают Африку в качестве возможного места переселения палестинцев. Дипломаты Вашингтона и Тель-Авива уже контактировали с властями африканских стран, однако итоги переговоров и их формат остаются неизвестными.

Также стало известно, что США выходили на контакт с властями Судана, однако там американский проект отклонили, несмотря на предложения военной и экономической помощи.

Официальные Вашингтон и Тель-Авив не подтвердили информацию СМИ.