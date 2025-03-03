Вестник Кавказа

Дзюдоистка из Азербайджана завоевала золото юниорского Кубка Европы

Дзюдоистка из Азербайджана завоевала золото юниорского Кубка Европы
© Фото: Федерация дзюдо Азербайджана
Представительница азербайджанской юниорской сборной по дзюдо Айсун Мамедова блестяще выступила на Кубке Европы, который проходит в городе Пореч (Хорватия).

Спортсменка из Азербайджана Айсун Мамедова выиграла Кубок Европы по дзюдо среди юниоров, который проводится в Порече (Хорватия).

Дзюдоистка выступает в весовой категории 52 кг. Перед финальной схваткой она взяла верх над противницами из Молдовы, Швеции и Канады, а также Боснии и Герцеговины.

В поединке за первое место Мамедова взяла верх над представительницей Швейцарии Ля Монней. Завоевав золотую награду, она принесла первую медаль турнира в копилку сборной Азербайджана.

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