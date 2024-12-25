Суд арестовал одного из организаторов незаконной свалки в Дербенте

В Махачкале суд заключил под стражу одного из руководителей организации ЖКХ, которая складировали отходы в неположенном месте.

Суд в Махачкале арестовал на два месяца одного из организаторов незаконной свалки мусора в Дербенте, поведали в пресс-службе судов республики.

Сообщается, что один из руководителей организации, которая занимается вывозом отходов, проходит фигурантом по делу о превышении должностных полномочий.

Согласно данным следствия, фигурант, который занимал руководящую должность в организации "Горсервис", дал указания подчиненным вывозить мусор на несанкционированную свалку под Дербентом. Мотивом стала экономия автомобильного топлива.

Экологии республики был нанесен ущерб на сумму свыше 9 млрд рублей.