Две жизни унес крупный пожар в Крыму

Масштабный пожар разгорелся накануне в одном из сел Красногвардейского района. В дыму и огне погибли люди. Фото и видео с места событий публикует МЧС Крыма.

Смертельный пожар произошел в пятницу в Крыму, сообщает республиканское МЧС.

Огненное событие началось в частном доме, расположенном в селе Видное, которое относится к Красногвардейскому району.

При разведке пожарные нашли внутри двух человек, которые были уже мертвы.

В общей сложности огонь успел распространиться на площадь 100 "квадратов". Его потушили 13 специалистов.

В данный момент идет проверка. Однако предварительная причина уже установлена: пламя могло заняться из-за того, что кто-то из жильцов неосторожно обращался с огнем при курении.