Пожар на НПЗ в Туапсе набирает силу

Кубанские спасатели наращивают группировку сил на тушении пожара на НПЗ в Туапсе: сейчас его тушат 172 сотрудника МЧС с 48 единицами техники.

Управление МЧС по Краснодарскому краю было вынуждено нарастить число огнеборцев, которые борются с огнем на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в курортном Туапсе: пока пожар не отступает, написал в своем Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

"Группировку нарастили до 172 человек, количество задействованной техники выросло до 48 единиц. Специалисты проводят работы по охлаждению стенок резервуара, а также ближайших к нему конструкций"

- Сергей Бойко

Несмотря на то, что пожар усилился, ситуация находится под контролем экстренных служб, погибших и пострадавших нет, нет и розлива нефтепродуктов. Все учреждения города работают в штатном режиме, заверил глава района.

Напомним, ранее мы писали о том, что нефтекомплекс в Туапсе сегодня утром подвергся атаке украинских БПЛА. Как рассказали в кубанском оперативном штабе, пожарные останавливают огонь, чтобы он не перекинулся на другие объекты. В общей сложности внутри горящего резервуара могут находиться до 20 тыс т топлива, и главное сейчас - не допустить деформации резервуара, чреватой осложнением ситуации.