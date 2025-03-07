"Ахмат" упустил в гостях победу над "Химками"

ФК "Ахмат" сыграл на выезде вничью с подмосковными "Химками". Этот результат позволил грозненской команде сравняться по очкам с махачкалинским "Динамо".

В Московской области только что закончился матч 21-го тура чемпионата России по футболу между "Химками" и грозенским "Ахматом".

Итоговый счет – 1:1. Голом в составе "Ахмата" на 72-й минуте отметился полузащитник Даниил Зорин. "Химки" отыгрались через четыре минуты благодаря голу все того же Зорина.

Турнирная таблица

На данный момент "Ахмат" с 18 очками делит 13-ю строчку с махачкалинским "Динамо". "Химки" занимают 10-ю строчку, в активе команды 20 очков.