Вестник Кавказа

Завершение переговоров между Баку и Ереваном оценил Эр-Рияд

Завершение переговоров между Баку и Ереваном оценил Эр-Рияд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Саудовской Аравии довольны завершением армяно-азербайджанских переговоров. В королевстве считают, что это событие положительно скажется на ситуации в регионе.

МИД Саудовской Аравии отреагировал на информацию о завершении переговоров между Азербайджаном и Арменией. В распространенном министерством заявлении сказано, что Эр-Рияд выражает свое одобрение в связи с этим.

В королевстве также выразили надежду на то, что данный шаг приведет к новому этапу стабильности и процветания.

Напомним, ранее на этой неделе Баку и Ереван достигли договоренности по последним пунктам мирного соглашения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1505 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Без мирного договора стабильности между Азербайджаном и Арменией не будет – Ильхам Алиев

Без мирного договора стабильности между Азербайджаном и Арменией не будет – Ильхам Алиев

Площадку для контактов Баку и Еревана по нормализации предложила Москва

Площадку для контактов Баку и Еревана по нормализации предложила Москва

США высоко оценили согласование Азербайджаном и Арменией текста мирного договора

США высоко оценили согласование Азербайджаном и Арменией текста мирного договора

Астана приветствовала согласование текста мирного договора Еревана и Баку

Астана приветствовала согласование текста мирного договора Еревана и Баку

Пашинян рассказал Путину об окончании переговоров по миру с Азербайджаном

Пашинян рассказал Путину об окончании переговоров по миру с Азербайджаном

ЕС поддержал согласование мирного договора Баку и Ереваном

ЕС поддержал согласование мирного договора Баку и Ереваном

Миссия ЕС в Армении создает риски для Южного Кавказа – Баку

Миссия ЕС в Армении создает риски для Южного Кавказа – Баку

Соглашение Азербайджана и Армении назвали историческим шагом в Грузии

Соглашение Азербайджана и Армении назвали историческим шагом в Грузии

ООН отвергла претензии Армении по делу Варданяна

ООН отвергла претензии Армении по делу Варданяна

Армения готова обсудить сроки и место подписания мирного договора с Азербайджаном

Армения готова обсудить сроки и место подписания мирного договора с Азербайджаном

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы