Завершение переговоров между Баку и Ереваном оценил Эр-Рияд

В Саудовской Аравии довольны завершением армяно-азербайджанских переговоров. В королевстве считают, что это событие положительно скажется на ситуации в регионе.

МИД Саудовской Аравии отреагировал на информацию о завершении переговоров между Азербайджаном и Арменией. В распространенном министерством заявлении сказано, что Эр-Рияд выражает свое одобрение в связи с этим.

В королевстве также выразили надежду на то, что данный шаг приведет к новому этапу стабильности и процветания.

Напомним, ранее на этой неделе Баку и Ереван достигли договоренности по последним пунктам мирного соглашения.