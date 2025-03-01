Авиакомпании Кыргызстана планируют возобновить полеты в страны ЕС

Самолеты кыргызстанских авиакомпаний смогут начать летать в Европу в ближайшее время. Руководство авиаотрасли республики собирается добиться исключения страны из "черного списка" ЕС.

Авиакомпании Кыргызстана собираются покинуть "черный список" Евросоюза для возобновления полетов в европейские страны, заявил председатель правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Манасбек Самидинов.

"После прохождения аудита Европейской комиссии, запланированного на 2025 год, среди потенциальных кандидатов для запуска рейсов в страны ЕС на данный момент рассматривается пока госавиакомпания Asman Airlines"

– Манасбек Самидинов

Самидинов отметил, что европейские авиационные власти требуют от Кыргызстана приобрести авиалайнеры Airbus 320 и 321, что должно занять около года.

Отметим, что Кыргызстан внесли в "черный список" в 2006 году. Авиационные власти ЕС приняли это решение на основании анализа критериев безопасности, передает ТАСС.