Стала известна главная причина лесных пожаров в Грузии

Природные пожары в Грузии возникают, как правило, из-за неосторожности людей. В Минсельхозе страны напомнили, что нарушение правил безопасности, если оно привело к лесному пожару и серьезному ущербу, может квалифицироваться как уголовное преступление.

Многие лесные пожары в Грузии начинаются из-за небрежности, проявленной человеком, – это основная причина их возникновения, рассказали в Минсельхозе республики.

В министерстве констатировали, что в последнюю неделю несколько пожаров произошло в лесах Кахети, Квемо Картли и Мцхета-Мтианети. По предварительным данным, все они произошли из-за людской неосторожности.

Ведомство, совместно с Национальным агентством лесного хозяйства, просят жителей и гостей страны следовать правилам безопасности, в частности, действующим на данный момент правилам поведения в лесу. Неосторожность и нарушение правил безопасности, ставшие причиной лесного пожара, обойдутся совершившему их в определенную сумму, которую ему придется заплатить в качестве штрафа. При серьезном ущербе от пожара речь может пойти уже об уголовном преступлении. Согласно грузинскому законодательству, это карается тюрьмой на срок от 4 до 8 лет.