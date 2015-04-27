Вестник Кавказа

Посол Непала в РФ переведет книгу Расула Гамзатова на непальский язык

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© Фото: посвященная Расулу Гамзатову
В посольстве Непала в Москве прошла встреча посла страны с дочерями Расула Гамзатова. Дипломат заявил, что книга "Мой Дагестан" будет переведена на непальский язык.

В непальском посольстве в Москве состоялась встреча руководителя дипломатической миссии Джанга Бахадура Чаухана с дочерями дагестанского поэта Расула Гамзатова.

Как пишет пресс-служба фонда Расула Гамзатова, во время встречи дипломат отметил, что намерен заняться переводом книги "Мой Дагестан" на непальский язык.

Глава дипмиссии также рассказал о популярности дагестанского поэта в Непале. Посол заявил, что в известном поселке Нагаркот установлен бюст дагестанского поэта.

"Ежегодно в день рождения поэта поклонники его творчества встречаются в этом месте и читают стихи. Несколько стихов и поэмы Гамзатова о Непале «Колесо жизни» и «Живая богиня Кумари» уже переведены на непальский язык"

- пресс-служба фонда

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