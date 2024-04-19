Новый международный рейс запустят из Чечни

Аэропорт Грозного в этом году расширит полетную программу. Планируется запуск рейса в Сургут, а также новый международный рейс Тегеран-Грозный.

Чечню и Иран вскоре свяжет прямой рейс, также запланирован запуск авиарейса между Грозным и Сургутом.

"В ближайшее время планируется открытие регулярных рейсов из Грозного в Сургут ("ЮТэйр") и в Тегеран (Mahan Air). Точные даты запуска рейсов пока уточняются

– аэропорт Грозного

В прошлом году Грозный нарастил пассажиропоток почти на 30%, аэропорт за год обслужил 1 млн человек. В этом году открытие новых рейсов позволит еще увеличить пассажиропоток.