Вестник Кавказа

Азербайджан увеличил численность населения в начале 2025 года

Азербайджан увеличил численность населения в начале 2025 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В январе 2025 года население Азербайджана увеличилось на 2,9 тыс человек. Общее число проживающих в стране достигло 10,2 млн человек.

Численность населения Азербайджана увеличилась на 2,9 тыс человек в январе 2025 года. Таким образом, по состоянию на февраль в стране проживало 10,2 млн человек, согласно данным Государственного комитета по статистике.

В ведомстве также поделились данными по составу населения: около 54% граждан Азербайджана проживают в городах, 46% – сельской местности. Кроме того, большую часть населения составляют женщины (50,2%), остальную долю занимают мужчины.

Напомним, что за минувший год число проживающих Азербайджан выросло больше чем на 40 тысяч человек.

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