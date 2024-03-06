Азербайджан увеличил численность населения в начале 2025 года

В январе 2025 года население Азербайджана увеличилось на 2,9 тыс человек. Общее число проживающих в стране достигло 10,2 млн человек.

Численность населения Азербайджана увеличилась на 2,9 тыс человек в январе 2025 года. Таким образом, по состоянию на февраль в стране проживало 10,2 млн человек, согласно данным Государственного комитета по статистике.

В ведомстве также поделились данными по составу населения: около 54% граждан Азербайджана проживают в городах, 46% – сельской местности. Кроме того, большую часть населения составляют женщины (50,2%), остальную долю занимают мужчины.

Напомним, что за минувший год число проживающих Азербайджан выросло больше чем на 40 тысяч человек.