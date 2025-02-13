Вестник Кавказа

Казахстанские спасатели выручали из сломавшегося автобуса граждан Таджикистана

Казахстанские спасатели выручали из сломавшегося автобуса граждан Таджикистана
© Фото: МЧС Казахстана
Сильный мороз стал причиной поломки туристического автобуса Volvo, направлявшегося из Таджикистана в Россию, который перевозил 70 таджикских граждан: он заглох на трассе в Костанайской области.

Казахстанские спасатели сегодня пришли на помощь гражданам Таджикистана, ехавшим в Россию на большом туристическом автобусе в Россию – транспорт сломался прямо на республиканской трассе возле поселка Кайрак в Карабалыкском районе Костанайской области, его подвела система снабжения дизельным топливом.

"Из-за технической неисправности замерзло дизельное топливо, и транспортное средство оказалось обездвиженным. На место происшествия оперативно прибыли спасатели совместно с местными исполнительными органами"

- МЧС Казахстана

Казахстанским специалистам пришлось экстренно эвакуировать в пункт обогрева 70 граждан Таджикистана, в том числе четыре ребенка, замерзавших прямо на трассе Алматы – граница РФ, передает Sputnik Кащазстан.

Пока пассажиры отогревались в тепле горячим чаем, спасатели тепловой пушкой разогрели дизтопливо и подзарядили посаженный аккумулятор, и двигатель автобуса завелся.

К частью, помощь медиков его пассажирам не понадобилась – водитель автобуса подогнал его прямо к пункту обогрева, после чего путешественники заняли свои места и продолжили поездку, отметили в ведомстве.

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