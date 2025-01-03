Вестник Кавказа

Казахстанские полицейские выручили гражданина Армении

Казахстанские полицейские выручили гражданина Армении
© Фото: департамент на транспорте МВД Казахстана
Сотрудники линейного отдела транспортной полиции Казахстана помогли иностранцу из Армении вернуться на родину из казахстанского Атырау – они нашли ему временное жилье и посадили на поезд.

На железнодорожном вокзале Атырау к сотрудникам линейного отдела полиции обратился за помощью гражданин Армении – у него возникли трудности с пребыванием в стране, из-за собственной невнимательности он просрочил свою временную регистрацию и потерял жилье, сообщили в пресс-службе городского департамента полиции на транспорте.

"Полицейские внимательно выслушали его, оказали содействие в поиске временного жилья, предоставили питание и помогли с возвращением на родину"

- департамент полиции

Казахстанские правоохранители не остались безучастными к расстроенному иностранцу – они помогли ему найти временное жилье, а после этого посадили его на подходящий поезд, за что получили горячую кавказскую благодарность, передает Sputnik Казахстан.

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